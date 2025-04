Corriere dello Sport: “Fagioli stile Modric, Commisso ha già dato l’input di riscattarlo, la Fiorentina ha già deciso”

Minuto 44 della ripresa di Milan-Fiorentina e soprattutto di una partita ormai deragliata dai binari della logica calcistica: un colpo di qua e un colpo di là, un’occasione per il Milan, un’occasione per la Fiorentina, tocca alla squadra viola attaccare affidandosi a un rilancio lungo dalla difesa che arriva sulla trequarti rossonera, dove Kean smorza di testa per Beltran. L’argentino controlla il pallone e lo mette in banca tra i piedi di Nicolò Fagioli poco lì dietro. Testa alta, sinapsi tra occhi e piede destro che dura una frazione di secondo e il numero 44 accarezza (guardate le immagini: non colpisce, accarezza) quel pallone per depositarlo venti metri più avanti lì sul piede sempre destro di Dodo, fuori dalla portata di Theo Hernandez e Thiaw. Sorpresi e spiazzati da quella traiettoria morbida, invitante, sinuosa. Il resto è già storia che appartiene all’epoca del Var.

Ma il gesto tecnico del centrocampista ex Juventus (e quello dell’esterno brasiliano, certo) rimane in tutta la sua efficace bellezza, segno distintivo di una qualità che appartiene a pochi eletti. La qualità che ha fatto dire a Massimiliano Allegri di intravedere in Nicolò il modo di giocare che è stato per vent’anni ed è ancora di Luka Modric. Nessun paragone, nessun raffronto forzato, solo l’analisi ragionata da intenditore di una visione illuminante: eppure, evidentemente, non è comunque facile capirla anche se uno la vede. La Fiorentina l’ha vista, ci ha creduto ed è andata oltre scegliendo Fagioli proprio sul gong di chiusura del mercato invernale, nel nuovo tentativo di trovare la via giusta per l’Europa che conta. E quel centrocampista che calcia elegante e a testa alta provocando ogni volta un brivido nel tifoso viola che ha più di cinquant’anni (sempre per immagini, riguardarsi il minuto 24 del secondo tempo di Milan-Fiorentina quando Fagioli ha messo Kean davanti a Maignan) può e deve diventare uno dei riferimenti della squadra viola del futuro.

Commisso ha dato l’input di riscattarlo, impressionato e conquistato dalla bravura del calciatore che di suo a Firenze ha trovato – non unico tra i nuovi – l’ambiente ideale per rilanciarsi dopo la nota vicenda personale. La formula prevede 13,5 milioni da aggiungere ai 2,5 già versati alla Juventus per il prestito oneroso, con l’inserimento di altri 3 milioni via bonus. Ah, ci sarebbe una condizione per far scattare l’obbligo: la qualificazione in Europa della formazione di Palladino, però non importa. La Fiorentina ha già deciso. Lo scrive il Corriere dello Sport.