Corriere dello Sport: “Fagioli nome caldo, Palladino spinge per averlo subito. Manca l’accordo con la Juve”

Fagioli potrebbe essere la ciliegina sulla torta

Dovrebbe essere Nicolò Fagioli la ciliegina sulla torta del mercato viola, con Raffaele Palladino che sta spingendo per avere subito il centrocampista allenato da Thiago Motta. L'accordo tra Fiorentina e giocatore c'è da tempo, manca però quello con la Juventus. Nella giornata di oggi ci saranno incontri fitti, fitti ma il margine sembra ampio.

Il piano B rimane Kone del Marsiglia, che potrebbe essere liberato proprio dall'arrivo di Fagioli in Francia. Radio mercato parla di un possibile accordo con il Rennes, per questo motivo l'ex Cremonese è il numero 1 per il centrocampo della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-biraghi-pronto-a-lasciare-la-fiorentina-e-vicino-al-torino/287407/