Corriere dello Sport: "Fagioli il primo interessato a fare punti. In caso di Europa scatta l'obbligo di riscatto"

Contro la Juve sarà una gara speciale per Fagioli

Quella di domani sarà una partita speciale per Nicolò Fagioli, che per la prima volta incontrerà la Juventus da avversario. A gennaio la Fiorentina gli ha dato la possibilità di rilanciarsi: il classe 2001 una volta scontata la squalifica non ha trovato l’intesa con Thiago Motta, quindi ha preferito cambiare aria. La prestazione contro il Panathinaikos è proprio ciò di cui ha bisogno per incamerare fiducia e convincere i tifosi viola del suo valore. Fagioli, al Franchi, ha sfoderato la qualità di cui è padrone, disegnando calcio e fornendo assist. Non solo intelligenza tattica, anche tanta corsa. Unica macchia? Il fallo da rigore commesso su Ounahi. Il primo interessato a macinare punti per migliorare la classifica in quanto la Fiorentina sarebbe obbligata a esercitarne il riscatto in caso di raggiungimento delle coppe europee. Lo scrive il Corriere dello Sport.