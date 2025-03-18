Corriere dello Sport: "Fagioli ha un obiettivo: fare bene alla Fiorentina per riprendersi l'Italia"

Spalletti stravede per lui

Fare bene a Firenze per restarci. Non solo al Viola Park, ma anche pochi chilometri più in là, a Coverciano. Nicolò Fagioli, il centrocampista della Fiorentina è rimasto fuori dalle convocazioni del ct Spalletti per questa doppia sfida di Nations League contro la Germania. Ma il tecnico dell’Italia stravede per lui. Spalletti, infatti, pochi mesi fa lo ha portato, contro tutto e tutti, a un Europeo giocato appena dopo aver scontato la squalifica per i ben noti problemi con le scommesse. Spalletti, così come un altro tecnico toscano come Massimiliano Allegri, ha intravisto in Fagioli un talento cristallino. Lo scrive il Corriere dello Sport.