Corriere dello Sport: “Fabregas può chiedere al Como di fare un’offerta per Kean nei prossimi giorni”
La Fiorentina fiuta la possibilità di liberarsi del suo ingaggio pesante da 4,5 milioni netti
Tiene banco il futuro di Moise Kean, e non potrebbe essere altrimenti visto che il classe 2000 è entrato nelle mire del Como (e non solo). La Fiorentina fiuta la possibilità di liberarsi del suo ingaggio pesante - da 4,5 milioni netti a stagione - e di incassare una cifra onerosa dalla sua eventuale cessione. La base di partenza resta 40 milioni di euro.
Cesc Fabregas è un grande estimatore di Kean, tanto che potrebbe chiedere alla società lariana di formulare nei prossimi giorni un'offerta concreta. Ecco perché i viola vedono in Mateo Pellegrino del Parma il sostituto ideale dellex Juventus, ma esclusivamente in caso di partenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.