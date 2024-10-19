Corriere dello Sport: “Esodo viola a Lecce, serve alla Fiorentina, il successo in trasferta manca da sei mesi”

La Fiorentina dovrà sfatare il tabù trasferta

A discapito dei risultati - il successo fuori casa manca da sei mesi, 2-0 a Salerno nell'aprile scorso - la Fiorentina sembra 'tirare' più in trasferta che in casa. Complice anche un Franchi su cui campeggerà ancora per diversi anni la scritta "lavori in corso", il calore del popolo viola si sente soprattutto lontano da Firenze. Domani a Lecce, in una delle trasferte più scomode del campionato, saranno più di seicento i supporter viola. Quasi il doppio sono quelli invece sono quelli attesi giovedì prossimo, in Svizzera: 1100 per la precisione, per un settore del Kibunpark (stadio del San Gallo, prossimo avversario in Conference) già tutto esaurito. Lecce e San Gallo arrivano dopo le trasferte di Parma, Bergamo ed Empoli, gare in cui il settore ospiti è stato in pratica sempre tutto esaurito.

Il popolo fiorentino risponde e si proietta già all'Europa, sintomo dell'entusiasmo che la squadra di Raffaele Palladino ha generato nell'ultimo periodo. Il tifo 'a domicilio' sarà un fattore fondamentale visto che il calendario da qui alla prossima sosta porterà i viola a giocare lontano dal Franchi cinque gare su sette. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-dodo-leadership-e-sorrisi-cosi-potrebbe-diventare-il-capitano-della-fiorentina/273076/