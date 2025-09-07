Corriere dello Sport: “Escluse lesioni più gravi per Gudmundsson ma domani nuovi esami. Staff Fiorentina non preoccupato”

Gudmundsson è tornato protagonista con la maglia numero dieci della sua Nazionale e finalmente di nuovo in gol dopo un anno e mezzo, ha riportato una distorsione alla caviglia destra proprio nell’azione della rete contro lAzerbaijan. La sostituzione immediata e i primi esami hanno escluso lesioni più gravi, ma l’infortunio resta un tema da monitorare. La federazione islandese ha già comunicato la sua assenza per la sfida contro la Francia e, in accordo con il giocatore, la Fiorentina lo ha richiamato a Firenze con qualche giorno di anticipo.

Domani sarà sottoposto a nuovi accertamenti, ma al momento lo staff medico viola non sembra particolarmente preoccupato. Tuttavia, la presenza di Gudmundsson contro il Napoli è in forte dubbio: la valutazione sarà legata alle condizioni della caviglia e all’opportunità di rischiarlo all’inizio di un ciclo molto intenso che, tra campionato e Conference League, congestionerà il calendario della squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.