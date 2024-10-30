Corriere dello Sport elogia Palladino: “Solo lui credeva in Kean, ora l’attaccante è un “uragano” in campo”

Kean sta vivendo una rinascita sorprendente alla Fiorentina

Moise Kean sta vivendo una rinascita sorprendente alla Fiorentina, dove si è trasformato in un attaccante determinato e concreto sotto la guida di Raffaele Palladino. Lontano dall'essere solo un talento alla moda, Kean si mostra ora aggressivo e concentrato, andando oltre le apparenze e puntando al risultato.

Palladino ha saputo riconoscere e valorizzare le potenzialità di Kean come nessun altro allenatore, dandogli fiducia e rendendolo il fulcro del gioco viola. Grazie a questa visione, Kean è diventato un "uragano" in campo, devastante per le difese avversarie e decisivo in Serie A.

Nessuno avrebbe scommesso sul fatto che potesse essere così importante, a così alti livelli, in Serie A. Nessuno, tranne Raffaele Palladino: che più di Benitez, Allegri, Tuchel, Ancelotti e Pochettino - maestri della panchina che hanno avuto a che fare col talento grezzo di Kean - ha saputo intuire le potenzialità del ventiquattrenne di Vercelli. Lo ha messo al centro di tutte le sue idee e della nuova Fiorentina, lo ha motivato e lo ha difeso. Lo ha capito, come ragazzo e come calciatore. Ne ha esaltato le caratteristiche strepitose di difesa del pallone. Il nuovo Kean, l'uragano viola, nasce soprattutto dalla visione illuminata del tecnico. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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