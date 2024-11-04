Corriere dello Sport elogia Kean: “Torino l’ha confermato, c’è una Fiorentina con ed una senza di lui”

Impatto decisivo quello di Kean nella Fiorentina. Già cinque gol in A

La partita Torino-Fiorentina è stata decisa da un gol di Moise Kean, che ha trasformato un pallone "sporco" in un'occasione vincente, segnando il suo quinto gol in Serie A e confermando il suo impatto decisivo per la squadra. Kean, con otto gol e un assist in tredici partite, sta vivendo la sua migliore stagione in Italia. Rimane modesto e concentrato, attribuendo i suoi successi al duro lavoro e all'impegno costante, sottolineando l'importanza di dare sempre il massimo.

L'allenatore Raffaele Palladino ha lodato la coesione e lo spirito di sacrificio del gruppo, definendo la squadra "magica" e attribuendo i meriti dei successi ai suoi giocatori. Anche dopo la settima vittoria consecutiva, Palladino spiega che la Fiorentina può migliorare, soprattutto nel gioco, ma è soddisfatto della solidità difensiva e dell'atteggiamento positivo. Il tecnico há parole di elogio per De Gea e Kean, che considera i pilastri della squadra per la loro qualità e leadership.

Con l'obiettivo di estendere il momento positivo, la Fiorentina attende il ritorno degli assenti (Pongracic, Gudmundsson e Cataldi) per rafforzare ulteriormente il gruppo. Il presidente Rocco Commisso, dagli Stati Uniti, si è complimentato con la squadra e Palladino, riconoscendo i successi di questo periodo d'oro per la Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-esalta-la-fiorentina-si-puo-dire-questa-squadra-e-da-champions-league/275421/