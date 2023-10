Corriere dello Sport elogia Bonaventura: “Un piccolo Iniesta, con cervello e piede”

Scrive il Corriere dello Sport, Moise non si è arreso e ha riconquistato il pallone trasformato da Bonaventura in un capolavoro. Il professore viola l’ha protetto, ha visto lo spiraglio e ha sorpreso Bonello indovinando l’incrocio. Eurogol di Jack, l’asso a sorpresa tirato fuori da Spalletti: non giocava in Nazionale da tre anni e non aveva mai segnato. Più che Bellingham un piccolo Iniesta (esagerando il paragone) per somiglianza fisica, doti tecniche, intelligenza nella gestione. Bisogna avere cervello e piede per inventare una rete così”

