Corriere dello Sport: "Dodò vuole restare alla Fiorentina ma il rinnovo è in stand by, non si sa il motivo"

Dodò è il giocatore che è sceso in campo più volte nella Fiorentina

Dodò è tra i protagonisti del rilancio della Fiorentina. I suoi numeri sono impressionanti: si tratta del calciatore che è sceso in campo più volte, ovvero 37 per un totale di 3110 minuti. Non solo, Dodò è stato sempre titolare in campionato tranne in un'occasione, contro l'Udinese, per via della squalifica che si beccò per essere stato ammonito a Bologna sotto diffida. Il classe '98 inoltre è nella top ten dei giocatori di movimento più impiegati in Serie A. La volontà di Dodò è di rimanere alla Fiorentina per tanti anni, anche se il rinnovo che i viola erano pronti a prospettargli è rimasto nel congelatore non si sa bene per quale motivo. Sta di fatto che Dodò è speranzoso di poter mettere presto la propria firma sul nuovo contratto. Lo scrive il Corriere dello Sport.