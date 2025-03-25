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Corriere dello Sport: "Dodò vuole restare alla Fiorentina ma il rinnovo è in stand by, non si sa il motivo"

Dodò è il giocatore che è sceso in campo più volte nella Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2025 09:27
Corriere dello Sport: "Dodò vuole restare alla Fiorentina ma il rinnovo è in stand by, non si sa il motivo" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dodò è tra i protagonisti del rilancio della Fiorentina. I suoi numeri sono impressionanti: si tratta del calciatore che è sceso in campo più volte, ovvero 37 per un totale di 3110 minuti. Non solo, Dodò è stato sempre titolare in campionato tranne in un'occasione, contro l'Udinese, per via della squalifica che si beccò per essere stato ammonito a Bologna sotto diffida. Il classe '98 inoltre è nella top ten dei giocatori di movimento più impiegati in Serie A. La volontà di Dodò è di rimanere alla Fiorentina per tanti anni, anche se il rinnovo che i viola erano pronti a prospettargli è rimasto nel congelatore non si sa bene per quale motivo. Sta di fatto che Dodò è speranzoso di poter mettere presto la propria firma sul nuovo contratto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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