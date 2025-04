Corriere dello Sport: “Dodò vuole esserci nella gara di ritorno contro il Betis. Decisivi gli esami di sabato”

In casa Fiorentina, arrivano buone notizie anche sul fronte Dodò. Sarà ai box per la trasferta di Siviglia e, con ogni probabilità, anche per la sfida di domenica a Roma contro i giallorossi. Ancora incertezza per quanto riguarda il ritorno col Betis (in programma giovedì 8 maggio a Firenze), ma Dodò vuole esserci. Lo ha fatto sapere a staff e compagni: troppa la voglia dell’ex Shakhtar di non mancare a un appuntamento con la storia, una serata che potrebbe regalare a lui e alla Fiorentina la terza finale di Conference consecutiva.

Decisivo, per capire le reali chance di essere a disposizione per la semifinale di ritorno, sarà il nuovo controllo ospedaliero in programma sabato prossimo. Nel frattempo Dodo rimarrà il più possibile vicino alla squadra: lui che è uno dei leader, di fatto tra i tre capitani assieme a Luca Ranieri e Rolando Mandragora, coi suoi sorrisi sta cercando di tenere alto il morale di un gruppo che, tra Siviglia e Roma, si giocherà una grossa fetta di stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.