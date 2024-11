Corriere dello Sport: “Dodò torna tardi dal Brasile, contro il Como una delle ultime chance per Kayode?”

Con la partenza di Dodò per il Sudamerica e il suo ritorno previsto per giovedì, Kayode potrebbe avere una nuova opportunità di partire titolare contro il Como. Essendo a disposizione di Palladino un giorno prima di Dodò, avrà più tempo per preparare la trasferta di domenica. Questa potrebbe essere una delle ultime occasioni per Kayode per convincere l’allenatore a utilizzarlo più frequentemente, soprattutto se a gennaio si concretizzerà un trasferimento, che sia in prestito o definitivo. Lo riporta il Corriere dello Sport.