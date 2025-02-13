Corriere dello Sport: “Dodò sempre più fiorentino: firmerà il rinnovo con opzione fino al 2030”

Dodò tra i giocatori simbolo di questa Fiorentina

Dodò è uno dei giocatori simbolo in questa Fiorentina, uno di quelli che ha legato di più con la città. Il brasiliano potrebbe restare a lungo a Firenze, dato che sembra essere in odore di rinnovo. Il suo attuale contratto scade nel 2027, ma le parti si stanno mettendo d'accordo per un prolungamento fino al 2029, con un'opzione per Il 2030. Dodò è legato alla città, i tifosi riconoscono in lui l'attaccamento alla maglia viola. Il suo attuale ingaggio è di 1.6 milioni, e verrebbe chiaramente adeguato. Il ragazzo non vede l'ora di siglare l'accordo e poterlo annunciare. Lo scrive il Corriere dello Sport.