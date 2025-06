Corriere dello Sport: “Dodò riflette sul suo futuro. Intoppo commissioni e aumento di stipendio”

Da punto fermo a possibile rottura. Sarà un’estate di riflessione per Dodò, che sembrava fino a poco tempo fa ad un passo dal rinnovo e che oggi si ritrova in attesa di capire il suo futuro. La Fiorentina ha presentato un’offerta da diverso tempo, evidentemente a condizioni che non convincono il brasiliano. Il giocatore sta riflettendo e l’intoppo risiede nelle commissioni chieste dai procuratori e dall’aumento di stipendio che scatterebbe solo all’attuale scadenza.

Ora Dodo si guarda intorno, sa che ci sono pretendenti un po’ ovunque. Il Barcellona stima fortemente l’ex Shakhtar, ma c’è pure il Milan. In caso di addio, i viola si faranno trovare preparati e blinderanno un’alternativa di ruolo sulla corsia destra. Lo riporta il Corriere dello Sport.