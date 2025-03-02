Corriere dello Sport: “Dodò pronto a rinnovare con la Fiorentina fino al 2029 con opzione. Ingaggio aumentato”

Dodò è stato uno dei protagonisti della vittoria della Fiorentina contro il Lecce

Dodò è stato uno dei protagonisti della vittoria della Fiorentina contro il Lecce, grazie a un preciso cross che ha permesso a Gosens di sbloccare il match. Il terzino brasiliano ha così registrato il suo quarto assist stagionale, dopo quelli contro Lazio e Inter, dimostrando di essere sempre più incisivo. Il suo obiettivo personale, scherzando con Kean, è di servire quattro assist all'attaccante piemontese per ottenere una vacanza promessa alle Maldive. L'augurio è che continui su questa strada, superando anche le aspettative.

La sua prestazione non è stata frutto del caso, ma di un lavoro preparato in allenamento: lo stesso Dodò ha rivelato che spesso parla con Gosens, il quale gli suggerisce di guardare il secondo palo per sfruttare i suoi inserimenti. Dopo la partita, il brasiliano ha espresso soddisfazione per la mentalità mostrata dalla squadra, sottolineando l'importanza del carattere e della determinazione. Inoltre, la serata è stata speciale per un altro motivo: ha raggiunto le 100 presenze con la Fiorentina, un traguardo celebrato dal club con una maglia commemorativa.

Il legame tra Dodò e la Fiorentina si è rafforzato negli anni, tanto che il club è pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2029, con opzione per un altro anno, con un adeguamento dell'ingaggio che a oggi è di 1,6 milioni. La firma sembra ormai una formalità, in attesa del via libera definitivo del suo entourage. A coronare il suo momento positivo è arrivata anche la preconvocazione nella Nazionale brasiliana per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. In attesa di sapere se sarà tra i 23 selezionati, il terzino si gode un periodo di grande soddisfazione, consapevole di avere ancora tanto da dare. Lo riporta il Corriere dello Sport.