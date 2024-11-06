Corriere dello Sport: “Dodò è un leader, potete togliere tutto a Palladino ma non lui. Numeri eccezionali”

Dodò è tra i primi dieci terzini in Europa per dribbling riusciti

Dodò è un elemento chiave per la Fiorentina, fondamentale sulla fascia destra. Nonostante la presenza di campioni come De Gea e Moise Kean, è Dodò a emergere come leader tecnico e carismatico della squadra. Instancabile, è il giocatore più impiegato con 1150 minuti disputati dall'inizio della stagione. In Serie A ha completato 19 dribbling su 37 tentativi, un risultato eccezionale per un terzino, paragonabile ai migliori attaccanti.

Tra i difensori, Dodo si distingue anche per le sue qualità offensive: con 59 dribbling riusciti, tiri e cross tentati, è tra i primi dieci in Europa, subito sotto a stelle come Mbappé. Per il suo impatto nel gioco della Fiorentina, è considerato uno dei migliori terzini del campionato italiano, paragonabile a Di Lorenzo e Zappacosta.

Dodo è un leader amato dai tifosi per il suo carattere grintoso e per le esultanze appassionate che riflettono l'animo della tifoseria viola. Fiorentino "d'adozione", è molto legato alla squadra e alla città, tanto che si avvicina alla convocazione con la nazionale brasiliana, un traguardo possibile grazie alle sue ottime prestazioni con la Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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