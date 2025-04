Corriere dello Sport: “De Gea, opzione per il rinnovo? Sì, ma non solo, spunta l’idea di un biennale”

La Fiorentina è più che soddisfatta della stagione disputata fin qui da David De Gea. Il trentaquattrenne spagnolo si è confermato un estremo difensore di affidabilità rara, sfoderando parate di assoluto livello anche a San Siro due giorni fa. La società viola, da parte sua, può contare su un’opzione per il rinnovo annuale a ingaggio raddoppiato, da 1.2 milioni di euro a 2.4 (comunque un settimo rispetto a quanto percepiva al Manchester United, ossia circa 15 milioni di euro). Sta di fatto che il club viola, per quanto lo riguarda, considera l’opzione per il prolungamento un passaggio scontato da formalizzare e basta.

Addirittura Pradè e Goretti starebbero pensando di proporre a De Gea un rinnovo più sostanzioso così da allungare l’accordo per almeno due anni. Quindi fino al 2027. In quest’ultimo caso il portiere classe ’90 potrebbe chiedere legittimamente uno stipendio maggiore. Il concetto è che la Fiorentina è già convinta di voler blindare l’ex Atletico e United. De Gea non ha ancora sciolto le riserve, nel senso che non si è sbilanciato su una permanenza o meno. È cosciente dell’opzione a favore del club, così come è felice dell’avventura intrapresa a Firenze dove ha trovato una piazza entusiasta di averlo in squadra. Lo scrive il Corriere dello Sport.