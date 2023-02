Corriere dello Sport: “Dalla Conference la Fiorentina ha incassato oltre 7,9 milioni. Oggi in ballo 1,1 milioni”

Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Di sicuro, in caso di passaggio del turno (magari proprio con un’altra vittoria), migliorerà il bottino messo fin qui insieme dalla Fiorentina in termini di introiti economici in arrivo dalla Uefa. Oltre ai già 7,9 milioni di euro incassati tra i playoff di agosto, la fase a gironi con piazzamento al secondo posto e i 500mila euro messi in cassaforte grazie al blitz di sette giorni fa a Braga, nel match odierno sono ancora in ballo 1,1 milioni (in caso di successo e approdo al turno successivo): un potenziale incasso che, in attesa del valore del market pool, farebbe schizzare a poco meno di 10 milioni di euro dall’inizio della competizione i bonus riservati alla società di Commisso. Lo scrive il Corriere dello Sport.

