Corriere dello Sport: Corvino e la miniera da 300 milioni. Ma a gennaio non parte nessuno...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione che è destinato a vivere il dg Pantaleo Corvino, nel prossimo gennaio. La Fiorentina, infatti, si trova in casa una miniera d'oro:...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione che è destinato a vivere il dg Pantaleo Corvino, nel prossimo gennaio. La Fiorentina, infatti, si trova in casa una miniera d'oro: la valutazione globale della rosa è lievitata - secondo il giornale - a 300 milioni di euro. Non è un caso, del resto, che ben 14 viola siano in giro per il mondo, nelle nazionali. A gennaio in tantissimi busseranno alla porta del dg che, però, è stato tassativo: non vuole vendere i titolari. A maggio, però, sarà già tutta un'altra storia...