8 Gennaio 2026

Corriere dello Sport convinto: "Domenica contro il Milan Kean sarà titolare in coppia con Gud"







Ieri sera partito dalla panchina

Con questo gol Gudmundsson sale a 7 in stagione (4 in campionato e 3 in Conference League) e torna ad essere solitario capocannoniere della Viola, uno in più di Kean che a 6 (5 in campionato e 1 in Conference). Già Kean. In panchina contro la Cremonese domenica e ci stava, anzi era il massimo possibile con il solo l’allenamento del sabato svolto dopo essere mancato per quattro-cinque giorni dal Viola Park, e buon per la Fiorentina che ci sia andato visto il gol decisivo poi realizzato dal numero 20. In panchina ieri sera contro la Lazio e questo ci stava meno. «Moise col Sassuolo ha giocato con le infiltrazioni e nell’ultima settimana è stato assente. Abbiamo un programma di recupero per lui». ha detto Vanoli prima della partita. Sassuolo-Fiorentina è stata il 6 dicembre e tra i neroverdi e la Cremonese il centravanti classe 2000 ha disputato 90’ con il Verona, 71 con l’Udinese (uscito sul 5-1 centottanta secondi dopo aver segnato il suo secondo gol), 90 con il Parma e, infine, appunto i pochissimi, determinanti minuti per battere i grigiorossi entrando al 40’ della ripresa. Domenica Moise contro il Milan sarà là davanti: insieme a Gud. Lo scrive il Corriere dello Sport.

