Sul fronte centrocampo, resta sotto osservazione Hans Nicolussi Caviglia. La Fiorentina ha ripreso i contatti con i suoi procuratori (gli stessi di Kean e Dzeko), anche se l’interesse non è al momento prioritario. Il centrocampista, valutato circa 10 milioni, ha comunque il desiderio di restare in Serie A, fattore che potrebbe agevolare un’eventuale trattativa. La pista resta aperta ma non calda. Lo riporta il Corriere dello Sport.