Corriere dello Sport: “Conference? No a brutte figure. In una parola? Dignità etico-sportiva”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

FiorentinaVanoli

La Conference è un impegno che è diventato un di più

Un impegno che è diventato “in più”: è la Conference League per la Fiorentina, perché definirla ostacolo è inappropriato, oltre che molto provinciale quando si restringe l’orizzonte dentro i confini, e questo per la priorità assoluta che va data al campionato e alla lotta-salvezza, con annessi e connessi che spostano radicalmente il piano d’osservazione sulla competizione europea. Ma una cosa non va assolutamente dispersa: l’esigenza di non fare mai brutta figura, tutelando il buon nome di club, città e squadra. In una parola: dignità etico-sportiva. Sempre e comunque. Lo scrive il Corriere dello Sport.

