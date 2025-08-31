Corriere dello Sport: “Comuzzo non spinge per la cessione. La Fiorentina vuole incassare 35 milioni”

L’agente di Comuzzo sta sondando il terreno dei bergamaschi

La suspense è dovuta al fatto che la Fiorentina vuole ultimare una cessione: nella fattispecie quella di Pietro Comuzzo, che può permettere a club di Commisso di incassare un tesoretto da 30-35 milioni. E questo al Viola Park lo sanno. L’Atalanta sta riflettendo.

Michelangelo Minieri, agente di Comuzzo e intermediario dell'eventuale operazione, sta sondando il terreno coi bergamaschi. Da tenere presenti anche le squadre estere che negli ultimi tempi avevano manifestato il loro interesse, seppur timido, per il classe 2005: Manchester United, Nottingham Forest e Lipsia. Il ragazzo non spinge per andarsene. Lo scrive il Corriere dello Sport.