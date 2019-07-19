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Corriere dello Sport, Commisso offrirà a Chiesa 3 milioni netti a stagione, blindatura viola totale

Questo quello che scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport:"Normale pensare che, se ti hanno offerto (la Juventus) cinque milioni a stagione, si debba presto rivisitare il contratto adeguandolo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 11:09
Corriere dello Sport, Commisso offrirà a Chiesa 3 milioni netti a stagione, blindatura viola totale -
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Questo quello che scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport:

"Normale pensare che, se ti hanno offerto (la Juventus) cinque milioni a stagione, si debba presto rivisitare il contratto adeguandolo, magari fino a tre milioni per ogni campionato che vedrà Chiesa protagonista in casacca viola. E a quel punto la blindatura potrebbe essere totale, l’idea sarebbe quella di farne il Simbolo del nuovo corso firmato Commisso. "

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