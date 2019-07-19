Corriere dello Sport, Commisso offrirà a Chiesa 3 milioni netti a stagione, blindatura viola totale
Questo quello che scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport:"Normale pensare che, se ti hanno offerto (la Juventus) cinque milioni a stagione, si debba presto rivisitare il contratto adeguandolo...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 11:09
Questo quello che scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport:
"Normale pensare che, se ti hanno offerto (la Juventus) cinque milioni a stagione, si debba presto rivisitare il contratto adeguandolo, magari fino a tre milioni per ogni campionato che vedrà Chiesa protagonista in casacca viola. E a quel punto la blindatura potrebbe essere totale, l’idea sarebbe quella di farne il Simbolo del nuovo corso firmato Commisso. "