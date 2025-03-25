Corriere dello Sport: "Clausola Kean? Vale dall'1 al 15 luglio. Occhio a Newcastle, Arsenal e West Ham"

La serata da protagonista vissuta con l’Italia da Moise Kean ha ulteriormente acceso i riflettori sul futuro dell’attaccante della Nazionale e della Fiorentina. La luna di miele tra il classe 2000 e F...

La serata da protagonista vissuta con l’Italia da Moise Kean ha ulteriormente acceso i riflettori sul futuro dell’attaccante della Nazionale e della Fiorentina. La luna di miele tra il classe 2000 e Firenze continua, in attesa di capire cosa succederà in estate. Perché sul suo futuro pende una clausola da 52 milioni: questa è la condizione inserita dall’entourage del calciatore al momento della firma e accettata dalla Fiorentina. Clausola con specifica, o meglio scadenza. Sarà infatti esercitabile solo nelle prime due settimane di luglio, dall’apertura del mercato al 15 luglio.

Se vorranno trattare il calciatore a questo prezzo, le big dovranno quindi sbrigarsi. Avvertimento rivolto non tanto alle squadre della Serie A, quanto alla Premier League. Da oltre Manica più di un club osserva con attenzione i progressi di Kean. In particolare, Newcastle, Arsenal e West Ham hanno messo gli occhi sul venticinquenne. Per le tre proprietà alle spalle di questi tre colossi i 52 milioni di clausola non dovrebbero essere un impedimento. Lo scrive il Corriere dello Sport.