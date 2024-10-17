Corriere dello Sport: “Che cosa fare con Sottil? Più passa il tempo e meno persone scommettono su di lui”

Le occasioni per lui, fino a gennaio non mancheranno, anche grazie alla Conference

Nella Fiorentina, Palladino cerca di valorizzare tutte le sue riserve, ma alcuni giocatori come Sottil, Kouame, Ikoné e Beltran non hanno ancora dato i risultati sperati. Nonostante abbia concesso quasi 1200 minuti ai quattro nelle prime dieci partite stagionali, l'unico gol è arrivato da Sottil. Quest'ultimo, alla sua sesta stagione in maglia viola, sembra intrappolato in un ciclo ripetitivo di buone prestazioni seguite da lunghi periodi di assenza, spesso dovuti a problemi fisici.

Per lui, come per gli altri, le occasioni fino a gennaio non mancheranno - soprattutto al giovedì, in Conference - ma più passa il tempo e meno persone, tra tifosi e addetti ai lavori, sono pronti a scommettere sull'esplosione dell'ex golden boy. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-ikone-beltran-due-mesi-per-svoltare-o-a-gennaio-verranno-ceduti/272831/