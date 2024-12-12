Corriere dello Sport: “Cessione di Biraghi al Napoli? Potrebbe portare alla Fiorentina Folorunsho”

La Fiorentina da tempo sta pensando a Folorunsho

Il Corriere dello Sport oggi in edicola riporta una possibile trattativa che cambierebbe le carte in tavola, sia nella Fiorentina che in questa specifica squadra di Serie A: il Napoli. Infatti la squadra di Conte, nel caso in cui dovesse separarsi da Spinazzola, terzino ex Roma che vorrebbe più spazio, potrebbe andare proprio su Cristiano Biraghi.

Tutto questo all'interno di uno scenario di mercato più ampio, visto che la Fiorentina sta pensando a Michael Folorunsho, 26 anni, centrocampista che potrebbe trasferirsi, considerando che finora ha giocato poco. L'ex Verona torna alla ribalta alla luce dell'indisponibilità di Bove, ma non solo per questo, visto che il club viola lo aveva inseguito anche la scorsa estate. Un calciatore che potrebbe fare molto comodo alla Fiorentina e che la piazza accoglierebbe più che volentieri. Folorunsho la scorsa estate è stato molto vicino al trasferimento alla Lazio. E proprio i numeri di questa stagione testimoniano come non sia al centro del progetto di Antonio Conte.

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