Corriere dello Sport, c’è l’accordo per Dodò alla Fiorentina: 15 milioni allo Shakhtar

In difesa le manovre della Fiorentina non sono finite. La Fiorentina nelle ultime ore ha di fatto raggiunto un accordo con lo Shakhtar per Dodò con il quale da più di una settimana era stata già trovata un’intesa verbale: circa 15 milioni di euro l’esborso economico per colui che andrà a prendere il posto di Odriozola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

