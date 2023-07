Corriere dello Sport: “Castrovilli-Fiorentina c’è distanza per il rinnovo, ora c’è maggiore freddezza”

Scrive il Corriere dello Sport, la questione rinnovo di contratto di Gaetano Castrovilli tiene banco in casa Fiorentina, non sono stati fatti concreti passi in avanti fino ad oggi. Lucci e Barone stano cercando un accordo per prolungare il contratto del 10 in scadenza tra un anno ma nessuna svolta. Tra le due parti filtra una certa freddezza. Il 10 chiede una cifra da top player, mentre la Fiorentina si spinge a qualche bonus in più sui 2 milioni, se ne riparlerà in seguito.

