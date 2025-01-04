Corriere dello Sport carica Sottil: “Il 2025 deve essere il tuo anno. Sullo sfondo c’è la Nazionale di Spalletti”
Sottil può aver dato la svolta alla sua stagione
Riccardo Sottil, dopo qualche anno senza riuscire a sbocciare, grazie alla rete segnata all'87' contro la Juventus, può aver dato una svolta significativa alla propria stagione. Nella sfida di Torino si è visto a sprazzi il solito Sottil con errori nel momento chiave dell'azione, ma anche il “nuovo Sottil" creato da Palladino con tanto di ripiegamenti difensivi in aiuto a Parisi.
Anche i dati iniziano a parlare; da agosto le reti segnate dall'esterno viola sono 5 in 21 partite, eguagliato quindi il conto con la scorsa stagione adesso Sottil punta alla rete che sancirebbe la stagione in corso come la migliore, sotto il punto di vista realizzativo, della sua carriera. Per non scordarsi che, un giocatore con le sue qualità, potrebbe tornare molto comodo alla Nazionale di Luciano Spalletti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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