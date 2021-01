Corriere dello Sport, Callejon, da “dopo-Chiesa” ai margini della Fiorentina. La situazione…

Callejon è finito ai margini della Fiorentina. In cinque partite, dall’Atalanta al Bologna, ha messo insieme mezz’ora non vedendo mai il campo nemmeno per un minuto in tre occasioni. Numeri impietosi, senario incerto e destino tutto da (ri)scrivere per uno che era arrivato con l’etichetta di “dopo-Chiesa”. Questo mese dirà quale nuovo scenario si sarà concretizzato. Lui, José, zitto e mosca. Si allena e va avanti per la propria strada. Certo, è facile immaginarlo amareggiato per la piega che ha preso la situazione personale, ricordando anche i propositi e le aspettative all’arrivo a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.

