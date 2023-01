Corriere dello Sport, Cabral viaggia verso la conferma per la gara contro il Sassuolo. Ruoteranno gli altri 

La conferma di Cabral pare essere cosa fatta, mentre intorno a lui ci potrebbero essere alcune novità iniziali di formazione e ci saranno: logico che Italiano le deciderà soltanto dopo la rifinitura odierna, da mettere accanto a un unico allenamento peraltro di scarico per chi aveva giocato con i brianzoli. Ma la rotazione degli uomini per garantirsi freschezza potrebbe favorire il ritorno dal primo minuto di Bonaventura sulla trequarti al posto di Barak, così come uno tra Saponara e Ikoné è verosimile che possa lasciare spazio a Kouame per cambiare risorse e attitudini della fase offensiva. Detto che Mandragora è ancora in fase di recupero, infine Amrabat: la condizione atletica non è ottimale, ma Italiano ci sta pensando. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, DAZN CHIEDE SCUSA: “IL PROBLEMA NON DIPENDE DA NOI, VERRÀ RIMBORSATO CHI HA AVUTO PROBLEMI”