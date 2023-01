Corriere dello Sport, Brekalo-Fiorentina domani la chiusura: 1,5 milioni al Wolfsburg, contratto fino al 2027

Domani, tuttavia, sarà anche il giorno giusto per l’accelerata finale sul fronte Josip Brekalo: archiviate le altre piste di mercato relative agli esterni offensivi, la Fiorentina ha scelto di anticipare sul tempo quello che sarebbe stato quasi certamente un colpo (ma in quel caso a costo 0) messo in preventivo per giugno, quando il croato si sarebbe svincolato dal Wolfsburg.

Uno score che, a dispetto del suo scarso utilizzo in questa Bundesliga (appena sei i gettoni raccolti), ha spinto la Fiorentina a premere sull’acceleratore per vestire subito di viola Brekalo (ai tedeschi andrà un indennizzo di 1,5 milioni), atteso a Firenze già nei prossimi giorni: per lui è pronto un contratto fino al 2027. Lo scrive il Corriere dello Sport.

