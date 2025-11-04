Corriere dello Sport: “Braccio di ferro Pioli-Fiorentina, no dimissioni. Posizioni irremovibili”

Stefano Pioli non più allenatore della Fiorentina che è ancora allenatore della Fiorentina: non è un paradosso, ma la fotografia di una realtà inimmaginabile che si sta vivendo all’interno del Viola Park per lo scontro ormai aperto tra il club di Commisso e il tecnico emiliano, dopo che anche ieri non è stata trovata la soluzione a ciò che era parso inevitabile fin dalle 17 di domenica pomeriggio a causa della sconfitta contro il Lecce, la quarta su cinque partite al Franchi, la sesta complessiva in dieci giornate senza nemmeno una vittoria da parte della Fiorentina: chiudere il rapporto con Pioli. Per il club viola sarebbe dovuto avvenire vie dimissioni dell’allenatore, che invece mai ha pensato di darle sottoscrivendo una lettera neppure pensata. Né l’altro ieri, nel primo confronto con i dirigenti e Commisso collegato dagli Stati Uniti, né tanto meno ieri quando le due parti si sono ritrovate di fronte per formalizzare un divorzio non più evitabile. E se era parso chiaro che non sarebbe stata una cosa semplice, gli eventi l’hanno trasformato in uno scontro senza vincitori e un vinto: la Fiorentina.

Quella appena trascorsa è stata una giornata lunga, tesa e convulsa, muro contro muro, con richieste respinte e contro-richieste non accettate in un braccio di ferro che è diventato velocemente economico: la Fiorentina per non pagare con l’esonero i tre milioni a stagione sul contratto di Pioli fino al 2028 rispondendo ad esigenze di bilancio e di fair play finanziario, Pioli per non rinunciare all’ingaggio con le dimissioni. Però, anche dal bunker più bunker qualcosa esce e così è stato dalle riservatissime stanze del Viola Park, dove sempre il direttore generale Ferrari e il direttore tecnico Goretti hanno iniziato dal mattino un’altra serie di confronti e di trattative per arrivare al capolinea di un rapporto nato sotto i migliori auspici e concluso peggio che non si può: qualsiasi sia l’angolo di osservazione per giudicare. Solo che le posizioni, se erano ferme domenica pomeriggio, sono diventate irremovibili di qua e di là praticamente subito con il lunedì mattina e poi con lunedì pomeriggio, e a quel punto aggirando il fuso orario con il presidente Commisso nuovamente coinvolto e messo al corrente minuto per minuto della situazione che non evolveva verso un punto positivo.