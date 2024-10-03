Corriere dello Sport: “Bove parla da leader. Vietato sottovalutare gli avversari sulla carta più deboli”

Bove ha ricordato la lezione appresa dalla sua esperienza alla Roma, il 6-1 contro il Bodo/Glimt

Edoardo Bove, in conferenza stampa prima della partita contro i New Saints, ha sottolineato che non è una questione di "scossa" per rilanciare la Fiorentina, ma piuttosto di tranquillità per un gruppo in fase di rodaggio, con molti nuovi giocatori. Ha spiegato che, nonostante la necessità di tempo per costruire una squadra, in Europa c'è poca tolleranza per gli errori. Bove ha anche difeso Christian Kouame, le cui parole dopo la partita con l'Empoli sono state, a suo parere, travisate. Ha spiegato che Kouame si riferiva al processo di crescita della squadra e alla responsabilità, un segnale positivo per il gruppo.

Infine, Bove ha ricordato la lezione appresa dalla sua esperienza alla Roma, quando persero 6-1 contro il Bodo/Glimt, evidenziando i rischi di sottovalutare avversari apparentemente più deboli. Sul suo recente trasferimento a Firenze, ha espresso soddisfazione per l'accoglienza ricevuta, nonostante qualche iniziale difficoltà con la casa. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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