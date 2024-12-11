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Corriere dello Sport: “Bove, la causa del malore sarà decisiva per definire il suo futuro sportivo”

Intervento fondamentale per poter lasciare l'ospedale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2024 09:14
Corriere dello Sport: “Bove, la causa del malore sarà decisiva per definire il suo futuro sportivo” -
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Edoardo Bove ha subito un intervento riuscito per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo, eseguito con successo ieri all'ospedale Careggi. Questo intervento è stato fondamentale per permettergli di lasciare l'unità di terapia intensiva cardiologica, con le dimissioni previste entro domani, se il decorso sarà positivo. A dieci giorni dal malore che lo aveva lasciato privo di sensi sul campo, Bove sta iniziando il recupero. Il defibrillatore, privo di fili collegati al cuore, permetterà anche una possibile rimozione futura.

Il percorso di recupero include ulteriori accertamenti per identificare la causa del malore, che potrebbe essere congenita o infiammatoria. La chiarezza sulle cause sarà decisiva per definire il suo futuro sportivo, considerando le normative che potrebbero impedire la sua carriera in Italia con un defibrillatore sottocutaneo. Il futuro di Bove è incerto, ma il 22enne romano è pronto a iniziare un lungo percorso di recupero. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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