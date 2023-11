Corriere dello Sport: “Bonaventura rinnoverà con la Fiorentina entro dicembre fino al 2025 con opzione”

La Fiorentina è pronta a prolungare il contratto di Bonaventura. Il club viola sarebbe già pronto a far firmare un altro rinnovo al fantasista. Barone e Commisso hanno piena fiducia in Jack, così come tutto l’ambiente viola e le possibilità di continuare insieme sono altissime. La sensazione è che già entro Dicembre potranno essere mossi i passi decisivi per il rinnovo del centrocampista, che dovrebbe estendere prima del tempo il suo contratto fino al 2025 con un’altra opzione per l’anno successivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

