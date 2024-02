Corriere dello Sport: “Bonaventura-Fiorentina a giugno l’addio ma nello spogliatoio fatto il patto per l’Europa”

Da dicembre le tracce di Bonaventura si sono perse, niente più giocate o assist e i risultati si vedono. Senza di lui la Fiorentina fa fatica. L’impegno rimane ma del giocatore che era riuscito a conquistarsi la nazionale neanche l’ombra. Sembrava in maniera parziale per via del dolore al tallone e invece è andato a sommarsi con la questione del rinnovo del contratto: se l’aspettava Bonaventura (il rinnovo) e con l’aggiunta di un altro anno, è automatico (con ipotesi di ribasso) fino a giugno 2025 per la società al raggiungimento del 50 per cento delle presenze personali sul totale delle partite disputate dalla Fiorentina. Commisso ha fatto muro e Bonaventura e la Juventus sono rimasti a guardare. A Giugno molto probabilmente le strade si divideranno, ma nello spogliatoio il patto per l’Europa è stato fatto e per arrivarci servirà sicuramente il miglior Jack. Lo scrive il Corriere dello Sport.

