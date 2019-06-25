Corriere dello Sport, Bologna in pole per De Rossi, la Fiorentina si è tirata fuori per bocca di Commisso

Daniele De Rossi potrebbe decidere di giocare in Italia quella stagione che avrebbe voluto vivere ancora nella Roma. Parte la ridda di voci, di ipotesi: alla fine, scremando, tra la Fiorentina, il Mil...

Daniele De Rossi potrebbe decidere di giocare in Italia quella stagione che avrebbe voluto vivere ancora nella Roma. Parte la ridda di voci, di ipotesi: alla fine, scremando, tra la Fiorentina, il Milan - sussurri anche sull’Inter - una voce sola si accrediterebbe di chance possibili e anche ragionevoli, ma non ancora - bisogna essere chiari - di certezze.

E’ il Bologna, dove è appena arrivato Walter Sabatini nel ruolo di coordinatore delle aree tecniche che fanno riferimento a Joey Saputo, quindi Montreal oltre Castedelbole: tra l’ex ds della Roma e l’ex entrocampista giallorosso il rapporto è stato sempre animato da stima reciproca. E si fonda su questo aspetto l’attendibilità della voce che potrebbe portare De Rossi da Sinisa Mihajlovic. Oggi la Serie A più plausibile per Daniele sarebbe, dunque, il Bologna.

La Fiorentina, per dirne una, si è tirata fuori subito attraverso le parole del suo patron Commisso, che usando una espressione evidentemente cara ai tycoon americani, ha commentato così: «De Rossi? Bravissimo ragazzo, ma nonne so nulla. In Italia, sul calcio, girano troppe fake news».

Corriere dello Sport