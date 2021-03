Corriere dello Sport, Biraghi, oggi si valutano le sue condizioni dopo il pestone: filtra ottimismo

La Fiorentina torna in campo oggi dopo due giorni di riposo. Si valuteranno le condizioni di Cristiano Biraghi, costretto a dare forfait per Benevento per i postumi di un pistone al piede rimediato nell’allenamento di rifinitura. Non sembra esserci particolare apprensione, ma non si sottovaluterà niente. Lo riporta il Corriere dello Sport.

