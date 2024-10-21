Corriere dello Sport: “Beltran determinante, Colpani non solo bello da vedere. La Fiorentina ha svoltato”

Il dominio viola si è concretizzato con gol precisi e una gestione perfetta del gioco

La partita tra Lecce e Fiorentina è stata un incubo per i giallorossi e perfetta per i viola, fatta eccezione per gli infortuni di Gudmundsson e Kean. La Fiorentina ha trionfato con un impressionante 6-0 in trasferta, una vittoria umiliante per il Lecce, soprattutto davanti al proprio pubblico. La squadra di casa è apparsa spenta, priva di idee e reazioni, nonostante l'espulsione di Gallo fosse già avvenuta sul 2-0.

Dall'altra parte, la Fiorentina ha brillato, ripetendo la prestazione eccellente vista contro il Milan. Guidati dal vice-allenatore Citterio, la squadra ha imposto il proprio gioco fin da subito, ottenendo 10 punti nelle ultime 4 partite di campionato. Palladino, squalificato, ha potuto constatare che la squadra sta sviluppando una chiara identità e una forte coesione. Tra i protagonisti, Beltran è stato determinante, subentrando con qualità dopo l'infortunio di Gudmundsson, mentre Cataldi e Colpani hanno segnato due doppiette a testa.

Il dominio viola si è concretizzato con gol precisi e una gestione perfetta del gioco, a partire dal vantaggio di Cataldi al 20', seguito dalla doppietta di Colpani e un ulteriore gol di punizione di Cataldi. Nella ripresa, con il Lecce in dieci uomini, la Fiorentina ha continuato a segnare, chiudendo la partita con reti di Colpani, Beltran e Parisi. Questa vittoria ha consolidato la consapevolezza che la squadra viola ha trovato la svolta. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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