Corriere dello Sport: "Baroni studia il turnover contro la Fiorentina, potrebbe restare fuori Lazzari"

Secondo il Corriere Dello Sport Baroni sta studiando il Turnover in vista degli impegni europei per la Lazio contro la Dinamo Kiev, in questo senso potrebbe far rifiatare la mediana formata da Guendoz...

Secondo il Corriere Dello Sport Baroni sta studiando il Turnover in vista degli impegni europei per la Lazio contro la Dinamo Kiev, in questo senso potrebbe far rifiatare la mediana formata da Guendozi e Rovella. Mentre dietro Baroni potrebbe far rifiatare Lazzari per fare spazio a Adam Marusic rinunciando così ad un po' di spinta per avere un po' più copertura. Comunque sia sarà una partita tra due squadre offensiva infatti Fiorentina e Lazio sono le due squadre che hanno tirato di più in questa Serie A, 26 tiri la Fiorentina e 23 la Lazio

CONTESTAZIONE A ROMA

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