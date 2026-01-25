25 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:20

Corriere dello Sport bacchetta Vanoli: “Troppo gerarchico. Ha atteso 45′ per cambiare il centrocampo”

FiorentinaVanoli

La Fiorentina resta inchiodata in fondo alla classifica

Resta, invece, inchiodata in fondo alla classifica. Ora servirà un’altra scossa, accanto agli acquisti, per risalire. Troppo gerarchico Vanoli. Sono arrivati Fabbian e Brescianini, ha atteso 45 minuti e due gol di svantaggio per cambiare il centrocampo, togliendo Mandragora e Ndour. È stato infilato in contropiede, eppure come avrebbe giocato il Cagliari, difesa feroce e ripartenze, doveva essere chiaro da una settimana. Nello stesso modo o quasi ci aveva rimesso le penne Spalletti. Pisacane ha disegnato la partita giusta, il successo è limpido e meritato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

