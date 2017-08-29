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Corriere dello Sport, Babacar rifiuta la cessione e resta a Firenze per poi liberarsi a parametro zero a fine contratto

Babacar rifiuta tutte le destinazioni? Secondo il Corriere dello Sport il senegalese e il suo procuratore hanno preso la decisioni di andare via

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 16:20
Corriere dello Sport, Babacar rifiuta la cessione e resta a Firenze per poi liberarsi a parametro zero a fine contratto - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Babacar era ed è in uscita, ma nessuna offerta è stata accettata dal calciatore. Né proveniente dalla Premier, né dalla Turchia. L’impressione è che il senegalese e il suo procuratore abbiano già scelto la strada di liberarsi,  a zero euro a scadenza di contratto, e andare altrove a giugno 2019.
Corriere dello Sport

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