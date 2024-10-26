Corriere dello Sport: "Attacco da reinventare? Se Kean non ce la fa Kouamé in coppia con Beltran"

Il vero dubbio per la Fiorentina riguarda Kean

Il vero dubbio di Palladino per il match contro la Roma di domenica sera è avere o meno a disposizione Moise Kean, alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il giocatore ce la metterà tutta per essere al centro dell'attacco in occasione di un match di cartello come quello di domani sera e lo stesso Palladino deciderà solo a ridosso della partita se rischiarlo o meno. Altrimenti sarà Kouame ad agire al fianco di Beltran, mentre nelle altre zone di campo il tecnico viola dovrebbe confermare i 'titolarissimi' che hanno battuto Milan e Lecce. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/repubblica-bove-e-il-tuttofare-della-fiorentina-palladino-non-ci-rinuncia-mai-scende-sempre-in-campo/274055/