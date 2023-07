Corriere dello Sport: “Arthur apre alla Fiorentina e ad Italiano piace un regista con le sue doti”

Un regista con esperienza internazionale è l’identikit per il post Amrabat. La Fiorentina si è mossa per provare a piazzare il colpo Arthur, a patto che il fisico lo regga. Nell’ultima stagione è stato ai margini del Liverpool, dove era in prestito, complice un infortunio che lo ha costretto ad operarsi. A Vincenzo Italiano piace, il brasiliano è abile in impostazione ed in interdizione. E lui apre alla Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, AMRABAT OUT