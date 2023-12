Corriere dello Sport, allarme esterni: Sottil è stremato, oggi ci sarà Kouame che da giorni ha dolore al ginocchio 

Al di là di Gonzalez, che merita un capitolo a parte, non brillano sotto l’aspetto della condizione fisica né Sottil (che tra domenica con la Salernitana e il match coi ducali ha collezionato, oltre a due gol e due assist, ben 177’ in soli quattro giorni), né tantomeno Kouame e Ikoné, che per motivi diversi hanno lavorato a scartamento ridotto in settimana: l’ivoriano è da giorni alle prese con dei dolori al ginocchio mentre il francese ha ripreso solo venerdì ad allenarsi a causa di postumi legati alla febbre. L’ex Genoa, in ogni caso, è pronto a stringere i denti e assieme a Nico e Bonaventura – tirato a lucido per il gran galà della Capitale – è pronto a formare la trequarti a supporto di Nzola per il match di stasera. Lo scrive il Corriere dello Sport.