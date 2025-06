Corriere dello Sport: “Al Qadsiah, pronti 52 milioni e maxi ingaggio per Kean. Il giocatore riflette”

L’interesse dell’Al Qadsiah per Moise Kean è concreto e potrebbe avere sviluppi importanti nelle prossime settimane. Il club saudita ha già avviato contatti con gli agenti dell’attaccante della Fiorentina e si è detto pronto a pagare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida dall’1 al 15 luglio. Una cifra significativa, che dimostra quanto il club arabo sia deciso a puntare forte su Kean, proponendogli anche un ingaggio molto elevato per convincerlo a trasferirsi in Arabia Saudita. Si tratterebbe, per il classe 2000, dell’offerta più vantaggiosa della sua carriera sotto il profilo economico.

Kean, dal canto suo, non ha ancora preso una decisione definitiva. La stagione appena conclusa a Firenze è stata estremamente positiva, con un rendimento ben oltre le aspettative iniziali. L’attaccante ha instaurato un buon rapporto con la società e con l’ambiente viola, sentendosi valorizzato e protagonista. Tuttavia, l’offerta araba rappresenta un’opportunità unica, ed è per questo che il giocatore si trova in una fase di riflessione: la porta a un trasferimento non è chiusa, ma nemmeno completamente aperta. Per ora, si tratta di un dialogo preliminare tra l’Al Qadsiah e l’entourage del calciatore, in attesa che Kean stesso si esprima sulla sua volontà.

Alla corsa per Kean siè aggiunto anche il Manchester United, che ha seguito attentamente il rendimento dell’attaccante durante l’anno tramite i propri osservatori. Il club inglese potrebbe cercare di convincerlo con un’offerta economicamente valida e la prospettiva di tornare in Premier League, campionato che Kean conosce già grazie alla sua esperienza con l’Everton. Sullo sfondo rimane anche il Fenerbahce, ora guidato da José Mourinho, grande estimatore del centravanti. Tuttavia, il club turco parte in svantaggio per la difficoltà di coprire l’intero importo della clausola.

Di fronte a questi scenari, la Fiorentina si trova in una posizione delicata. Il club vuole trattenere Kean, considerandolo centrale nel progetto tecnico, e sta valutando soluzioni per disinnescare la clausola e proteggerlo dalle sirene estere. Una delle ipotesi è rinegoziare il contratto del giocatore, magari proponendo un ingaggio più alto in cambio della rimozione della clausola rescissoria. Un gesto che equivarrebbe a un vero e proprio rinnovo di fiducia reciproca tra il giocatore e la società. Lo riporta il Corriere dello Sport.