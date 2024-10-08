Corriere dello Sport: “Adli, la Fiorentina a giugno può riscattarlo. Non pesa sulle casse viola”
Adli oggi guadagna 1,8 milioni netti
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2024 08:38
Yacine Adli, dal riscatto sul campo, a quello contrattuale. La Fiorentina ha pattuito con il Milan un diritto di riscatto da esercitare a giugno se ritenuto opportuno. Il giocatore ad oggi guadagna una cifra che non pesa in modo particolare sulle casse del club viola: parliamo di qualcosa come 1,8 milioni di euro netti. Vedremo se il francese meriterà la riconferma attraverso la continuità di rendimento. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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